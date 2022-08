Incendie dans les Landes : reprise du trafic TGV et TER dans le Sud-Ouest

Le trafic des trains TGV et TER, interrompu mardi après-midi dans les Landes en raison d'un incendie à Laluque, a repris mercredi matin après que le feu a été fixé dans la nuit par les pompiers, ont indiqué la SNCF et la préfecture ce mercredi.

Un incendie à Laluque dans les Landes a provoqué l'interruption de plusieurs lignes le train dans le Sud-Ouest. Les flammes ayant sauté la voie ferrée, le trafic des TGV et des TER n'était plus possible entre Bordeaux et Hendaye et entre Bordeaux, Dax et Tarbes (Hautes-Pyrénées). La circulation a pu reprendre ce mercredi matin alors que le feu est désormais fixé.

Le trafic a "repris progressivement"

La circulation de sept trains sur les lignes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Dax-Tarbes avait été interrompue mardi vers 15h30, après un incendie aux abords des voies dans la commune de Laluque, à une vingtaine de kilomètres au nord de Dax.

Selon la SNCF, le trafic a "repris progressivement" depuis le début de la matinée, avec des retards attendus au départ en gare, et devrait revenir à la normale "avant la fin de la matinée". Deux TGV et un TER, qui venaient du Pays Basque, du Béarn et de la Bigorre, et qui devaient se rendre à Bordeaux, ont été mis à l'arrêt à la gare de Dax, où plus de 2.000 passagers ont été bloqués en fin d’après-midi mardi, selon les informations de France Bleu Gascogne. Dans un tweet, les TER Nouvelle-Aquitaine assurent que les billets datés du 2 août sont acceptés ce mercredi 3 août pour les voyageurs qui n'avaient pas pu prendre le train.

Le feu, qui a détruit une trentaine d'hectares de pins, a été fixé dans la nuit, ont indiqué la préfecture et les pompiers des Landes mercredi. Au plus fort de l'intervention, cet incendie a mobilisé deux Canadair, un avion Dash, près de 170 sapeurs-pompiers et une dizaine de gendarmes, a ajouté la préfecture. Le département des Landes est passé mercredi en vigilance rouge (niveau 4 sur 5) pour le risque de feux de forêts, tout comme les deux autres départements abritant la forêt des Landes de Gascogne, le Lot-et-Garonne voisin et la Gironde, classée rouge depuis lundi.