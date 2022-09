Incendie de La Teste : la route de Biscarrosse reste fermée à la circulation

La préfecture de la Gironde a reconduit ce vendredi après-midi son arrêté de fermeture de la RD218 pour une durée indéterminée. Des arbres qui longent la route entre le rond-point de la Dune et Biscarrosse menacent de tomber et les travaux de sécurisation ne sont pas terminés. Des entreprises forestières sont à pied d'oeuvre.

Autre problématique : l'absence de réseaux. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité mais surtout plus de téléphone. Les antennes des opérateurs ont été détruites par l'incendie. En cas d'accident de la circulation il ne serait pas possible d'appeler les secours.

Seuls les véhicules d'urgences et des entreprises impliquées dans le chantier sont autorisés ainsi que ceux des écoles de surf et de kitesurf qui ont obtenu une dérogation pour exercer leur activité plage de la Salie.

L'interdiction concerne aussi la piste cyclable entre La Dune du Pilat et Biscarrosse.