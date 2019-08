Incendie du parking des Salinières : pas de reprise du tram C avant l'automne à Bordeaux

Le tram C est interrompu entre la Gare Saint-Jean et Quinconces depuis le 18 mai et l'incendie du parking des Salinières. Il ne devrait pas reprendre avant la fin octobre au plus tôt, le temps de consolider la dalle du parking sur laquelle circulent les rames.

Bordeaux, France

Les usagers de la ligne C du tram à Bordeaux vont devoir continuer à prendre leur mal en patience et à emprunter les bus relais mis en place depuis l'incendie du parking des Salinières, le 18 mai dernier. Le trafic est interrompu depuis trois mois entre Gare Saint-Jean et Quinconces. Il ne devrait pas reprendre avant l'automne, le temps de réaliser les travaux indispensables pour garantir la sécurité des usagers du tram.

"On est toujours dans l'espoir, espoir sérieux et réaliste, d'ouvrir la ligne sur cette portion Gare Saint-Jean - Quinconces, fin octobre" commente Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole. Les travaux, eux, se poursuivent au sein du parking incendié. Un nouveau chantier démarre d'ailleurs ce lundi 19 août. Il faut renforcer sa structure, l'étayer, pour garantir la sécurité des ouvriers qui doivent extraire les 150 véhicules qui se trouvent toujours à l'intérieur, et donc pour permettre la reprise de la circulation du tram C sur la dalle supérieure du parking.

L'opération qui débute est sensible, puisque les véhicules qui doivent encore être retirés du parking sont ceux qui se trouvent au plus près de l'origine de cet incendie criminel et donc également là où la structure est la plus fragilisée. Malgré les annonces du président de la Métropole, Urbis Park, gestionnaire du parking des Salinières, ne s'engage sur aucun calendrier pour la durée de cette nouvelle phase de travaux.

Pas de double aiguillage en attendant la reprise définitive

Mais l'optimisme de Patrick Bobet est bien partagé par son vice-président en charge des transports, Christophe Duprat. Même si la Métropole a finalement renoncé à accélérer le processus en ayant recours à un double aiguillage entre Gare Saint-Jean et Saint-Michel. Il aurait permis aux rames de faire demi-tour à Saint-Michel, le trafic n'aurait plus été interrompu qu'entre Saint-Michel et Quinconces. "Cette solution est suspendue, précise l'élu, elle est techniquement compliquée. Notamment parce que l'approvisionnement en aiguillage californien est difficile. On pensait s'en faire prêter un par une autre agglomération mais, malgré nos recherches, aucun ne correspond aux rails du réseau de Bordeaux. On va quand même en acheter un parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait."

Christophe Duprat précise également que la Métropole espère pouvoir réaliser les premiers tests de circulation du tram sur la dalle du parking des Salinières à compter de la fin septembre.