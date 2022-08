Incendie en Gironde : retrouvez les routes fermées dans le département

Un incendie ravage encore une fois le Sud-Gironde depuis ce mardi après-midi dans le secteur d'Hostens et Saint-Magne. Plusieurs routes sont fermées pour permettre aux pompiers de combattre les flammes dans les meilleurs conditions possibles. Retrouvez la liste des routes fermées.

Des routes sont coupées à cause de l'incendie dans le Sud-Gironde

C'était ce que les pompiers et les habitants du Sud-Gironde redoutaient depuis fin juillet. Des reprises de feu ont été signalées ce mardi après-midi. Ce mercredi matin plusieurs milliers d'hectares avaient été détruits à Hostens et Saint-Magne. Pour protéger les populations du secteur et permettre aux pompiers de travailler dans les meilleurs conditions, des routes coupées ont été recensées par le département de la Gironde.

la RD 110 est fermée jusqu'à nouvel ordre entre Hostens et Louchats

la RD 5 entre Saint Magne et et l'intersection D5/D651

la RD 651 entre Hostens et l'intersection Route de Hazera (au nord est de Saint Magne)

la D111E1 est fermée entre Saint Magne et la D651

la D5E8 est fermée entre la D5 et la D111 (dans l'agglomération de Saint Magne)

la D110E5 fermée entre D110 à Larrouy et la limite des Landes (la RD 134 est fermée dans les Landes)

la D3 est fermée à Le Tuzan direction Hostens et une déviation est en place par la D115

Un incendie avait aussi été détecté à Sainte-Hélène dans le Médoc, il est fixé, mais la RD 6 reste barrée ce mercredi matin entre Lacanau Bourg et Sainte-Hélène