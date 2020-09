Les TER ne peuvent plus circuler de Metz à Forbach et Sarreguemines depuis ce mardi matin, à cause d’un incendie qui a éclaté sur un chantier. Des voies sont touchées entre Rémilly et Béning.

Incendie sur des rails : plus aucun train entre Metz et la Moselle-est

La SNCF espère rétablir la circulation des TER en fin de matinée, ce mardi, entre Metz et Forbach ainsi que Metz et Sarreguemines. Depuis six heures du matin, le trafic ferroviaire est interrompu à cause d’un feu sur les voies entre Rémilly et Béning. Il y a un chantier ferroviaire à cet endroit. La SNCF demande aux voyageurs de se reporter sur un autre moyen de transport.