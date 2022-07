Incendie au bord de l'autoroute entre Toulouse et Narbonne, perturbations sur l'A61

Le sinistre s'est déclaré vers 14h ce jeudi dans l'Alaric sur la commune de Capendu, entre Trèbes et Lézignan (Aude), à mi-chemin entre Toulouse et Narbonne. Les automobilistes ne circulent que sur une voie dans les deux sens de circulation entre Lézignan et Carcassonne.

L'aire de Corbière Sud a été fermée. On a compté jusqu'à sept kilomètres de bouchons dans les deux sens.

Cet incendie intervient alors qu'on annonce un week-end de chassé-croisé noir sur les routes. L'A61 est l'axe le plus encombré en période estivale dans la grande aire d'influence toulousaine. La congestion est de plus aggravée par deux zones de travaux, une près de Lézignan, et l'autre près de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), où la vitesse maximale est de 90 km/h.

À 16h, la situation évolue favorablement.