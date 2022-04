Incendie sur le pont de Brignoud : quelles solutions désormais ? La gratuité d'une partie de l'A41 réclamée

Que faire en attendant la réfection du pont de Brignoud ? Après l'incendie de lignes électriques qui passaient sous le pont, dans la nuit de lundi à mardi, le casse-tête est d'ampleur pour les automobilistes et les responsables politiques. Plus de 27.000 personnes empruntaient ce pont chaque jour. "Les conséquences sont énormes", confirme ce mercredi 6 avril sur France Bleu Isère Henri Baile, maire de Saint-Ismier et président de la Communauté de communes du Grésivaudan. Il réclame la gratuité d'une partie de l'A41 pour soulager le trafic.

France Bleu Isère : 24h après, quelle est votre réaction à cet incendie, qui a toutes les chances d'être un acte criminel ?

Henri Baile : La première réaction, c'est une véritable sidération. On imagine difficilement un individu, quel qu'il soit, commettre un tel acte qui pénalise toute une population et l'ensemble des entreprises du territoire. Une vraie sidération, c'est le terme propre.

Faisons un point justement sur le pont de Brignoud. Les expertises sont compliquées actuellement ?

Alors les expertises seront plurielles, elles sont en cours. Vous évoquez une pénalisation des populations. Effectivement, c'est un pont qui accueille quotidiennement 28.000 véhicules par jour, et qui permet la connexion entre les deux rives de l'Isère, entre les habitants qui habitent en Belledonne et qui viennent travailler sur la rive droite et réciproquement. Donc, c'est un pont qui est stratégique dans le fonctionnement quotidien de la vallée du Grésivaudan, dans la périphérie de la commune de Crolles.

Il n'y a aucune date de réouverture actuellement ?

Non, il y a surtout un grand scepticisme. L'incendie a duré quatre heures et fatalement a chauffé à la fois la ferraille et les bétons du pont. Donc on peut imaginer une forte fragilisation. Mais il est prématuré de se prononcer tant que l'ensemble des experts n'a pas fait son travail.

Quelles sont les conséquences sur les déplacements ? Est-ce qu'il y a un axe alternatif ? Quels conseils vous pouvez donner aux habitants qui l'empruntent habituellement ?

Les conséquences sont énormes. Cela affecte notamment les transports scolaires puisque beaucoup d'enfants qui sont élèves au lycée de Villard-Bonnot, qui habitent Crolles, et qui utilisaient quotidiennement ce pont pour aller en classe. Cela leur fait faire un très grand détour, soit par Saint-Ismier, soit par Le Touvet, ce qui est un temps de déplacement très conséquent pour chacun d'entre eux.

C'est pourquoi, avec Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental de l'Isère, nous avons demandé à AREA la gratuité de la bretelle de sortie de l'A41 Crolles-Le Touvet, afin d'alléger la circulation dans le secteur.

Est-ce un acte terroriste, selon vous ? Est-ce que vous demandez, comme Christophe Ferrari, que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête ?

C'est la demande express que nous avons formulée dès hier matin, Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental, et moi même. Nous avons fait une saisine écrite et officielle pour demander à ce que le parquet national antiterroriste s'occupe de ce dossier là, dans la mesure où, effectivement, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'un acte terroriste de l'ultra gauche. C'est d'ailleurs, je crois, confirmé par le procureur de la République. [Ndlr : L'enquête ne fait que commencer. Le parquet de Grenoble a en effet demandé au PNAT de se saisir de l'enquête, mais a essuyé un refus de l'institution].

Cette menace des incendies, vous devez donc la prendre en compte désormais ? C'est quelque chose qui va rentrer dans vos habitudes ?

Bien entendu. D'ailleurs, dès hier soir, les entreprises concernées étaient dans une vigilance haute par rapport à ça, avec un appui très marqué des forces de gendarmerie.