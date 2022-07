Incendies : Airbus propose de transformer l'A400M en avion bombardier d'eau

Le projet a été lancé il y a neuf mois. Et la campagne d'essais a eu lieu à Getafe, dans la banlieue de Madrid (Espagne) la semaine du 18 juillet, avec des appareils de l'armée de l'air espagnole. Airbus a fait voler son avion de transport de nouvelle génération A400M équipé d’un prototype de kit amovible pour la lutte contre les incendies. Il s'agissait de larguer 20 tonnes d’eau à basse altitude et faible vitesse. Comme appoint aux Canadairs, Airbus veut proposer ce kit aux armées déjà équipées d'A400M.

Une capacité trois fois supérieure à celle d'un Canadair

Ce kit ne nécessiterait aucune modification de l’avion. L’eau est stockée dans un réservoir chargé dans la soute et équipé de deux sorties distinctes auxquelles sont raccordées des conduites d’eau qui, lorsque le largage est déclenché, expulse l’eau par deux sections d’environ un demi-mètre carré à l’extrémité de la rampe arrière.

Notre objectif est de pouvoir le transformer rapidement. Je ne peux pas vous donner le temps estimé mais le but est de faire rentrer la citerne très vite dans l'appareil. - Jean-Brice Dumont, responsable du programme militaire d'Airbus

L'A400M a une capacité 3 fois supérieure à celle d'un Canadair. - Airbus

Airbus prévoit aussi de faire des tests en version nocturne. L'A400M, utilisé pour transporter des parachutistes ou pour ravitailler des avions en vol, dispose d'une capacité trois fois supérieure (340 mètres cubes) à celle d'un Canadair. En revanche, l'avion militaire d'Airbus ne pourrait pas récupérer de l'eau dans un lac ou dans la mer par exemple.

120 A400M ont été livrés dans le monde. La France en possède 18, mais ce sont les armées allemande (37 appareils) et britannique (20) qui en disposent le plus devant l'Espagne (13) et la Turquie (10) plus exposés aux incendies géants.