Incident à la SNCF : "on a besoin d'une seconde ligne ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine" estime Alain Rousset

France Bleu Gironde : L'énorme incident de ce week-end montre-t-il que le réseau en Nouvelle-Aquitaine est vétuste ou en tout cas qu'il n'est pas assez entretenu selon vous ?

Alain Rousset : Le réseau ferroviaire est en permanence usé par son utilisation, les caténaires, les rails, et tout le système. Donc c'est un réseau qui doit être maintenu. Et il y a depuis 30 ou 40 ans un retard sur la maintenance. Le deuxième problème - et ce n'est pas un problème de compétence des individus, cheminot ou pas - c'est un problème de moyens.

FBG : On a vu ce week-end des trains faire demi-tour après neuf heures bloquées sur voie, est-ce que c'est un problème spécifique à notre région ?

AR : Oui, nous avons une seule voie de Bayonne à Bordeaux où l'on doit faire passer quelques trains de fret, les TER, les TGV et les trains intercité. Comment a-t-on le temps d'assurer la maintenance de ce réseau ? Ces graves incidents qui se sont passés à Ychoux, etc. montrent la fragilité du système de voie unique qu'il y a aujourd'hui.

FBG : D'autant que le gouvernement relance l'idée d'une autoroute ferroviaire pour le fret.

AR : Le poids du fret, l'usure à la fois des voies, des caténaires, la nécessité - pour éviter des accidents - de faire des plages de surveillance et de maintenance fait qu'on ne peut pas tout faire passer. On a besoin d'une seconde voie ferroviaire pour délester la Nouvelle Aquitaine d'une partie des 12 000 camions qui remontent ou descendent en Espagne chaque jour.

FBG : Vous pensez qu'après cet incident, l'Etat va se montrer plus sensible à votre demande ?

AR : Aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, si on ne prend pas le ferroviaire comme étant un élément de réponse au réchauffement climatique, au problème d'emploi et aux défis technologiques, c'est à n'y rien comprendre de l'espèce humaine.

FBG : Autre enjeu de mobilité essentiel, les différentes lignes TER. Est-ce que la région joue sa part là-dessus ?

AR : On a fait des efforts commerciaux, c'est à dire le prix des billets divisés par deux, on fait même l'avance à l'Etat de l'avance des régénérations des voies ferroviaires. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller ! Le problème c'est que l'Etat doit répondre à ce défi. S'il veut nous en confier la responsabilité, il faut qu'il nous en donne les moyens juridiques - de maîtrise d'ouvrage - et les moyens financiers.