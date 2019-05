Incident de caténaire à Saint-Étienne : pas de reprise du trafic ce jeudi sur la ligne SNCF Saint-Étienne/ Lyon

🔴 14h : la caténaire est trop abîmée pour permettre un retour du trafic normal sur la ligne Lyon<>St-Étienne aujourd'hui. Les trains circuleront cet après-midi et ce soir uniquement entre Lyon et Rive-de-Gier. Aucun train ne roulera aujourd'hui entre Rive-de-Gier et St-Étienne.