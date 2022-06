Incident du pont sur l'autoroute A20 à Limoges : et maintenant ?

L'opération de lançage du pont sur l'A 20 qui avait débuté le 15 juin à Limoges a été stoppée nette ce mardi soir alors qu'elle était sur le point de s'achever. Pour des raisons inexpliquées un vérin permettant de réaliser cette opération de glissage du pont est tombé vers 22 H 15 ce qui a totalement paralysé le chantier. Suite à cet incident le pont enjambant l'A 20 entre le quartier du Puy Ponchet et celui de la Bastide est légèrement penché mais "le chantier est totalement sécurisé" a tenu à préciser le conducteur des opérations pour Limoges Métropole Bertrand Brouard.

Pas de diagnostic avant jeudi dans la journée

Des ingénieurs du groupe Eiffage ont aussitôt été appelés à la rescousse, ils sont arrivés de Strasbourg et de Bordeaux dans la nuit de mardi à mercredi et se sont mis aussitôt au travail pour comprendre comment ce genre d'incident a pu arriver sachant que c'est un cas rarissime. Ces experts devront aussi dire si le pont a subi des dommages et leur diagnostic est attendu dans la journée de ce jeudi "au plus tard dans l'après-midi" espère t-on à Limoges Métropole. Mais d'ici là il va falloir faire preuve de patience si l'on se déplace dans l'agglomération de Limoges.

Encore des bouchons ?

Pour l'instant l'autoroute reste donc fermée ce qui n'a pas manqué ce mercredi matin de provoquer d'importants bouchons malgré les déviations mises en place. Beaucoup de véhicules ont dû s'armer de patience pour contourner Limoges ou entrer dans la ville. Une situation qui devrait donc perdurer mais pour combien de temps ? selon nos informations une réunion se tient à la préfecture de la Haute-Vienne ce mercredi après-midi.

La déviation de l'autoroute A20, entre Limoges et Panazol, est maintenue pour une durée indéterminée.

En direction du Sud :(sens Paris – province) : vous devrez sortir de l’autoroute à l’échangeur n°30 “Limoges-Nord”, emprunter le boulevard Robert-Schuman, l’avenue Louis-Armand, l’avenue Jean-Monnet (RD250), l’avenue Benoît-Frachon (RD250), la route du Palais (RD29) pour rejoindre l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°33 « Limoges Centre ».

En direction du Nord (sens province – Paris) : il faut sortir de l’autoroute à l’échangeur n°33 “Limoges-Centre”, emprunter la route du Palais (RD29), l’avenue Benoît-Frachon (RD250), l’avenue Jean-Monnet (RD250), le Boulevard Robert-Schuman, pour rejoindre l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur n°30 « Limoges-Nord ».

Autre itinéraire conseillé : prendre sortie 28 (Grossereix) et suivre fléchage jusqu’à l’échangeur 36 (Limoges-sud - Nexon) dans le sens province-Paris et dans le sens Paris-province, prendre sortie 36 et suivre fléchage jusqu’à l’échangeur 28.