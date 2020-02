Incidents sur la ligne Le Mans-Angers : SNCF Réseau présente ses excuses aux usagers

Après une semaine très perturbée sur l'axe ferroviaire Nantes-Angers-Le Mans, SNCF Réseau présente ses excuses aux voyageurs dans un communiqué et promet que le problème est "pris à bras-le-corps" pour éviter tout nouvel incident dans les semaines qui viennent, et notamment ce lundi pour la rentrée.

A plusieurs reprises cette semaine, et notamment ce vendredi 28 février 2020, des trains ont été retardés voire supprimés entre Angers et Le Mans. En cause : des pannes d'engins de chantier lors de travaux de nuit à La Suze-sur-Sarthe, qui ont empêché une reprise normale du service le matin. Dans un communiqué, SNCF Réseau présente "ses sincères excuses aux voyageurs". L'entreprise indique avoir mis en place "un plan d'actions pour résoudre au plus vite les problèmes rencontrés".

Un plan d'actions mis en place

Concrètement, des travaux de maintenance vont être menés par l'entreprise qui intervient sur ce long chantier de rénovation de la ligne, à raison de cinq nuits par semaine. "Si ces opérations de maintenance ne permettent pas de résoudre rapidement les dysfonctionnements constatés sur ces engins de chantier", explique la communication de SNCF Réseau, "nous prendrons une marge de sécurité en prévoyant plus de temps pour ce qu'on appelle la restitution des voies, autrement dit le moment où les voies sont de nouveau libres pour la circulation des trains".

Au point d'allonger la durée de ce chantier démarré le 6 janvier dernier et prévu jusqu'au 6 mai 2020 ? "Si nous n'avons pas le temps de terminer dans les délais impartis, nous verrons comment repasser plus tard. Notre objectif est vraiment de tout faire pour que cela ne se reproduise pas, surtout avec le retour de voyageurs plus nombreux dès lundi pour la rentrée".