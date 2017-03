Incivilités et violences à répétition : la ligne de bus à 1 euro entre Perpignan et Le Perthus est supprimée

Aller au Perthus en bus depuis Perpignan sera bientôt très compliqué. La ligne de bus entre les deux communes est supprimée à partir du 23 mars.

La nouvelle a provoqué la colère et la déception de nombreux usagers. A partir du 23 mars, la ligne de bus à un euro directe entre Perpignan et le Perthus, la ligne 301, est supprimée. En cause, des incidents à répétition, des incivilités, des insultes, des violences physiques contre les chauffeurs, de la part de personnes souvent alcoolisées. Trop, c'est trop.

"Ils ne respectent pas le véhicule, ils laissent des couches, des serviettes hygiéniques, ils crachent" (Jean-Marie Garcia).

"Il y a de l'agressivité, de la violence verbale, physique, des menaces de mort. Il y a de la violence, ils veulent forcer le passage quand le bus est complet, quand ils sont à l'intérieur ils boivent de l'alcool. Ils ne respectent pas le véhicule, ils laissent des couches, des serviettes hygiéniques, ils crachent dans le véhicule", détaille Jean-Marie Garcia, chauffeur de bus sur la ligne Perpignan - Le Perthus depuis 30 ans. "On est obligés d'intervenir, et ce n'est pas évident avec la responsabilité que l'on a au niveau de la conduite, parce qu'on ne peut pas être au volant et en train de surveiller. On est obligés de s'arrêter pour essayer de faire la police, on a déjà fait intervenir la gendarmerie à plusieurs reprises. On a essayé avec du dialogue, de la communication, de trouver des solutions, mais on est obligés de taper fort, malheureusement en pénalisant des personnes qui n'y sont pour rien", explique Jean Marie Garcia.

"On prend pour les autres !" (Cathy)

Et c'est bien ça le problème pour les usagers, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sanctionnés à cause du comportement de quelques uns. "On prend pour les autres, parce que moi je n'ai pas le permis, et malgré tout le Perthus ou l'Espagne, c'est intéressant, surtout pour les cigarettes", raconte Cathy, avant de monter dans le bus. "Comment vont faire les personnes qui n'ont pas de véhicule ?" poursuit une usagère de la ligne, "sur une personne qui va faire des bêtises, il y en a 20 qui paient, ce n'est pas normal".

Un périple pour aller au Perthus

Malgré tout, il sera toujours possible d'aller au Perthus en bus, mais il faudra se lever tôt, très tôt. Il faudra partir à 6h30 de Perpignan, attendre 50 minutes au Boulou, pour prendre la correspondance et le bus de 7h50 direction le Perthus. De quoi en dissuader certains, car actuellement il y a un bus qui part à 8h de Perpignan pour aller au Perthus, et des bus qui redescendent à 9h25 et 11h30.