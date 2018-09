Metz, France

Vous l'avez peut-être constaté si vous êtes un utilisateurs d'Indigo Weel, ces vélos en libre-service lancés à Metz en décembre dernier : le système connaît quelques couacs : vélos indisponibles, cassés, ou alors invisibles alors qu'ils sont géolocalisés sur l'application. Pourquoi, alors que tout avait si bien commencé ? Selon Julien Thierus, le responsable d'Indigo Weel à Metz, le vandalisme a frappé très fort pendant l'été. Il y avait quelque 650 vélos disponibles en juin, il n'y en avait plus que 300 début septembre.

Un effet "vacances scolaires"

"Je pense que ça vient du fait des vacances scolaires", explique-t-il. En effet, "la police interpelle des jeunes d'environ quinze ans, ce qui est bien malheureux". Et depuis la rentrée, "ça s'est arrêté, on a du perdre cinq vélos en deux semaines". Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est rien en comparaison des pertes de juillet et d'août.

Pour lui, le vandalisme est la source de la plupart des problèmes rencontrés. Par exemple, sur la question des vélos invisibles, car "privatisés" par des usagers peu scrupuleux qui les cachent dans leur jardin ou leur cage d'escalier, "c'est une conséquence du manque de vélos. (...) On arrive à le percevoir, cette privatisation se limite si les vélos sont de nouveau disponibles".

Un travail avec les écoles et les éducateurs

Face à cela, l'équipe messine d'Indigo Weel a mis "les bouchées doubles" : "On redouble d'efforts sur la partie réparation, on a une équipe très motivée qui connaît très bien les vélos maintenant, souligne Julien Thierus, "et on essaie d'aller directement rencontrer les personnes concernées dans les zones sensibles, les endroits où on perd beaucoup de vélo. On essaie de se rapprocher notamment des écoles, des éducateurs pour essayer d'expliquer un maximum le fonctionnement d'Indigo Weel". Le but étant d'inciter à utiliser normalement le service, plutôt que de le vandaliser.

Environ 2500 personnes ont téléchargé l'application sur Metz

Même chose sur la répartition des vélos, qui se retrouvent tous en périphérie de Metz le soir, une fois que les gens les ont empruntés pour rentrer du centre-ville : "l'auto-régulation ne s'est pas effectuée, justement à cause de ce manque de vélos", explique le responsable. L'équipe essaie donc un maximum d'aller chercher ces vélos pour qu'ils soient à nouveau disponibles sur des points névralgiques comme la gare.

Pour Julien Thierus, le bilan est quand même bon, même s'il faut continuer les efforts : "2500 personnes ont téléchargé l'application sur Metz, dont les trois quarts sont des utilisateurs réguliers."