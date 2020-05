Indre-et-Loire : hausse des grands excès de vitesse et des retraits de permis en avril

Ce weekend sur les routes est celui de tous les dangers. Gendarmes et policiers craignent de croiser des automobilistes un peu trop libérés et oublieux des règles de conduite. En Indre-et-Loire, en avril, les routes étaient désertes, il y a donc eu une diminution pour moitié des contrôles routiers (906 contrôles effectués), diminution aussi du nombre des verbalisations (moins 50%) en revanche les infractions pour excès de vitesse se sont multipliées et la hausse des retraits de permis a été spectaculaire.

Par rapport au mois d'avril 2019, le nombre de rétentions de permis de conduire en avril dernier a littéralement explosé. Une hausse de 81% ce qui veut dire que les excès de vitesse ont été particulièrement nombreux et élevés. Prenons l'exemple de la dernière grosse infraction en date, mercredi dernier, à Saint Cyr-sur-Loire, la police a relevé 148 excès de vitesse en deux heures avec une recrudescence des excès de plus de 40kms/heure au dessus de la vitesse autorisée. Autant dire qu'en plein confinement, certains ont déconfiné leur vitesse. Au final, en avril, police et gendarmerie ont relevé 906 infractions dont 600 pour vitesse excessive ce qui a donné lieu à 257 retraits de permis.

Une centaine de forces de l'ordre sont mobilisées ce weekend. Elles seront attentives aux infractions routières et, bien sûr, aux infractions aux règles du déconfinement. Même si l'on a aujourd'hui l'impression de les connaître par cœur, il n'est pas inutile de les rappeler, comme le fait le directeur de cabinet du préfet François Chazot :

"Un Tourangeau qui veut se rendre à l'autre bout de son département de résidence, à plus de 100 kilomètres de son domicile, il peut le faire, à l'intérieur de son département on est complètement libre de circuler. Quelqu'un n'est verbalisable qu'à l'extérieur de son département et à plus de 100 kilomètres de son domicile".

C'est pour cela qu'un gendarme ou un policier vont vous demander un justificatif de votre domicile, carte d'identité ou carte grise, permis de conduire ou passeport. François Chazot appelle les automobilistes à la raison: ""on n'est pas à l'abri d'une reprise de l'épidémie pendant que le brassage de population reprend".