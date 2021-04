Indre-et-Loire : 400 motards manifestent contre le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues

Les motards se sont retrouvés avenue Camille-Chautemps, avant de manifester dans les rues entre Tours et Amboise, ce samedi après-midi.

Ils ont fait entendre leur mécontentement sur les routes d'Indre-et-Loire. Environ 400 motards ont répondu à l'appel national de la Fédération française des motards en colère (FFMC) et ont manifesté ce samedi après-midi, dans les rues de Tours, avant de rejoindre Amboise, pour s'opposer à la réforme du contrôle technique. Contrôle qui deviendrait obligatoire pour les deux-roues motorisés, d'ici janvier 2022, selon une directive de l'Union européenne.

Très peu d'accidents liés à des défaillances techniques

"On sait très bien que l'état de la moto n'est pratiquement jamais retenu comme cause d'un accident", explique Olivier Lecomte, coordinateur de la FFMC 37. Une autre fédération de motards, la Fédération européenne des associations de motards (FEMA) estime que seuls 0,3% des accidents de deux-roues sont liés à des défaillances techniques du véhicule.

Vous ne verrez pas de moto avec un pneu lisse ou en mauvais état" - Pascal Poireau, FFMC 37

"Tout motard qui se respecte vérifie régulièrement sa moto avant de monter dessus, car on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur", ajoute Olivier Lecomte. Les motards seraient-ils donc davantage attentifs à l'entretien de leur bolide qu'un automobiliste ? "Tout à fait", répond Pascal Poireau, trésorier de la FFMC 37. "Sur une voiture, quand vous avez un pneu à plat, il y en a trois autres qui vont la maintenir. Sur une moto, on va directement tomber. Premier virage, premier rond-point, on part. Donc vous ne verrez pas de moto avec un pneu lisse ou en mauvais état".

Pour les deux motards, le contrôle technique pour les deux-roues ne changerait donc rien au problème de sécurité routière. "Baisser l'accidentologie en moto, c'est possible, mais en entretenant mieux les routes et en travaillant sur une meilleure formation dès le permis de conduire", juge Pascal Poireau.