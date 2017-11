Indre-et-Loire : accidents et ralentissements ce jeudi matin en raison du verglas

La circulation routière est très compliquée ce jeudi matin en Touraine en raison de nombreux accidents, essentiellement matériels. A Sorigny, la Membrolle-sur-Choisille, Vouvray. La rocade-ouest de Tours est aussi à éviter en raison d'accidents liés au verglas.

Prudence ce jeudi matin sur la route. Les chaussées sont très glissantes en raison du verglas. On roule au ralenti sur la rocade ouest de Tours entre St Cyr-sur-Loire et Joué-les-Tours. Il y a eu des accidents sur les deux ponts qui enjambent le Cher et la Loire, ce qui a perturbé ou retardé le passage des saleuses. Le pont Charles-De-Gaulle à Vouvray est aussi très glissant. Il y a eu un ou des accidents matériels. C'est aussi compliqué sur les levées de la Loire, à la Membrolle-sur-Choisille mais aussi à Sorigny ou sur la route de Loches.

5.000 tonnes de sel en réserve

Depuis le début de la semaine les routes du département font l'objet de surveillance avec l'arrivée du froid et des risques de verglas voir de neige. Les agents du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire sont mobilisés pour parer à toute éventualité et envoyer sur les routes les 17 saleuses en cas de besoin. Ils sont 45 agents au total à être d'astreinte en semaine.

17 saleuses, 1200 kms de routes prioritaires

Le service route du Conseil Départemental dispose de 17 saleuses pour traiter les 1 200 kms de routes dites prioritaires, là où la circulation est la plus dense. Dans les différents centres, le stock de sel est conséquent, environ 5.000 tonnes dont 1.700 sur l'agglomération de Tours. A partir de 2018, les choses changeront pour la gestion des routes en Indre-et-Loire. La Métropole prendra la compétence des routes des 22 communes et le département conserva le reste. On sait déjà que le centre d'exploitation de Joué-les-Tours va passer sous la coupe de la métropole.