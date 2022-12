Indre-et-Loire : appel à la grève des billets pour les usagers de la ligne TGV Tours-Paris en janvier

La SNCF est décidément la cible de très nombreuses critiques, ces jours-ci. Une grève des contrôleurs oblige 200.000 voyageurs à devoir trouver un plan B en urgence pour aller fêter Noël en famille, et en Touraine, l'association des abonnés de la ligne TGV Tours-Paris invite les usagers à faire la grève des billets, en janvier, pour obtenir des indemnisations pour les nombreuses perturbations subies au mois de décembre par les navetteurs

Ces abonnés qui prennent plusieurs fois par semaine le TGV Tours-Paris, ils sont environ 4.000. Ils payent 500 à 600 euros par mois et au mois de décembre ils ont subi cinq jours de grève, des lundis ou des vendredis. Ce vendredi encore, 40% des TGV de la ligne sont supprimés et aucune compensation n'est prévue pour les abonnés, contrairement aux voyageurs munis d'un billet unique. Inadmissible, selon le président de l'association des usagers du TGV Tours-Paris, "les usagers les plus fidèles qui dépensent plus de 6 000 € par an au niveau de la SNCF n'ont pas été considérés dans ces compensations ou indemnisations" souligne David Charretier. "Il faut savoir que chaque jour de forfait nous coûte une trentaine d'euros et que dès qu'une journée est un peu impactée par la grève, on considère que le niveau normal d'indemnisation ou de réduction sur le forfait suivant serait 30 €".

David Charretier lance donc un appel à faire une grève nationale des billets, le mois prochain, comme l'association tourangelle l'avait déjà fait avec succès, il y a 10 ans : les abonnés se regroupaient dans le wagon-bar, pour faire bloc, et les contrôleurs n'osaient pas leur demander leur billet. "C'est une grève un peu symbolique dans le sens où nos abonnements sont parfois annuels donc, quoi qu'il arrive, on paye. Mais c'était pour leur montrer un peu ce que pouvait donner un mouvement de grève côté usagers". Le mouvement s'était étendu à des lignes très fréquentées comme Paris-Lille ou Paris-Le Mans, et la SNCF avait fini par indemniser les abonnés pour les retards et les annulations de trains.

Les parlementaires d'Indre-et-Loire mobilisés

A la demande de l'association, tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire vont par ailleurs écrire au ministre des transports ou au président de la SNCF pour relayer cette demande.