Attention aux ralentissements sur la RD943 au niveau de Reignac-sur-Indre. Les travaux de création d'un giratoire au lieu-dit "Café brulé" débutent ce lundi et pour une durée de 3 mois.

Dans le cadre des travaux de sécurisation de la RD 943 entre Tours et Loches, la circulation sera réduite à 50 km/h au niveau de Reignac-sur-Indre à partir de ce lundi et jusqu'à fin 2018. Un rond-point va être créé au lieu-dit "Café brulé", et la vitesse sera donc limitée à 50 km/h, le temps des travaux qui vont donc durer 3 mois. Coût des travaux, qui auront également lieu la nuit, 500.000 euros. Forcément, la circulation sera perturbée mais pas coupée. En revanche, la RD58 en direction de Manthelan sera elle coupée dans ce secteur à compter de la mi-mai. Une déviation par Loches sera mise en place.