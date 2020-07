Indre-et-Loire : Attention bouchons dans la traversée du département par l'autoroute A10

Plus de 22 kilomètres de bouchon entre Tours et Sorigny en direction de Poitiers pour cette matinée du samedi 18 juillet. Une circulation rendue difficile par les travaux en cours au sud de Tours qui réduisent la circulation de 3 à une seule voie.

Il va vous falloir beaucoup de patience pour traverser le département par l'autoroute A10 en direction de Poitiers.

On comptait ce samedi matin vers 10 heures : plus de 22 kms entre Tours et Sorigny à cause des travaux au sud de Tours qui réduisent le nombre de voies de circulation.

Si vous le pouvez contourner l'Autoroute A10 entre Tours et Sainte Maure de Touraine en empruntant la départementale 910, limitée à 80 kms/h.

Bison Futé voit rouge aujourd'hui, partout en France, dans le sens des départs..

A partir de Tours, la couleur sera orange dans le sens des départs jusqu'à 18h ce samedi 18 juilet en direction du Sud Ouest. Ça virera au rouge ce samedi après-midi lorsque vous approcherez de Bordeaux.

Dans le sens des retours le pic de circulation devrait se situer à la mi-journée.