Indre-et-Loire : les bornes de recharge de voitures électriques, pas encore assez fiables

Le gouvernement a annoncé, le 15 juillet, une augmentation des bornes pour véhicules électriques : 11 000 en plus depuis le début de l'année 2021. Mais à côté de ce développement, l'entretien est plus compliqué et beaucoup dysfonctionnent.

La mobilité électrique cherche son équilibre

"Installer est une chose. Gérer sur le long terme, c'en est une autre", constate Jean-Luc Dupont, président du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL). Le département n'a pourtant pas à rougir de son "parc" de bornes électriques : avec 450 points de recharge, c'est le meilleur maillage en France après Paris.

Un tiers des bornes de recharge en France ne fonctionne pas comme elles le devraient.

La mobilité électrique cherche encore son équilibre. "Beaucoup de questions restent à régler, explique Jean-Luc Dupont. Par exemple, il faut rendre la recharge plus rapide, pour que les usagers n'attendent pas trois heures au bord de la route."

Il pointe également, le défi d'équilibrer l'installation des bornes. En Indre-et-Loire, la ville de Tours possède seulement quatre bornes alors qu'elle est l'une des zones urbaines les plus denses. "Mais il reste difficile pour nous d'évaluer les besoins en recharge électrique", explique Jean-Luc Dupont. Près de 60 % des utilisateurs rechargent chez eux, mais les besoins en recharges "mobile" sont plus compliqués à calculer.

Ces dysfonctionnements "freinent" les achats

Les usagers sont méfiants face à ce système, pas encore rôdé. "Les bornes, la recharge... Ce sont des questions qui inquiètent les consommateurs" note Valérie de Gallifet, représentante du Conseil national des professions automobiles (CNPA) en Centre-Val-de-Loire. "Ce qui freine l'achat de véhicules électriques."

Le SIEIL travaille à cette fiabilisation. "C'est notre grand défi, d'autant que les achats de véhicules électriques augmentent", rappelle Jean-Luc Dupont. Sans compter que la mobilité électrique est l'un des objectifs du gouvernement, qui veut la fin de la vente des véhicules à énergie fossiles en 2050.