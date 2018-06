Indre-et-Loire, France

C'est donc ce dimanche qu'il faut apprendre à lever le pied. La limitation à 80km/h sur les routes départementales à double sens, sans séparateur central, est désormais obligatoire depuis minuit. Une mesure destinée à lutter contra la mortalité routière. On n'en n'a pas forcément conscience, mais le passage à 80 kilomètres-heures concerne plus de 98% des routes de notre département. En Indre-et-Loire, il y a 3.587 kilomètres de routes départementales. Presque toutes à double sens et sans séparateur, ce qui veut dire qu'elles sont soumises à la réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres-heures, depuis minuit.

Le 80 km/h en chiffres en Indre-et-Loire - Jdutac – Maxppp / Isabelle Gaudin – Radio France

Il y a environ 200 panneaux "90" à changer, mais pour l'instant, très peu ont été remplacés par des panneaux "80". Le Conseil Départemental, hostile à cette mesure, a attendu la publication du décret ministériel, il y a une quinzaine de jours, pour passer commande. Une absence de zèle qui a rendu la livraison avant le premier juillet impossible : les panneaux 80 arriveront mardi, et seront posés ensuite.

De la pédagogie sur les routes dans les prochains jours ?

En attendant, au bord de nos routes, les panneaux 90 ont été démontés ou recouverts, mais comme nul n'est censé ignorer la loi, vous devez respecter le 80 kilomètres-heure : les radars automatiques ont été reconfigurés à minuit une, et ne vous feront aucun cadeau. En revanche, la préfète a demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de pédagogie, dans les jours qui viennent...sans qu'on sache exactement si ça veut dire qu'elles ne verbaliseront pas.