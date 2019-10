Indre-et-Loire : c'est parti pour 4 ans de travaux sur l'A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine

Le vaste chantier de l'élargissement de l'A10 à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine a débuté. Il va durer 4 ans. Et mobiliser, au plus fort des travaux, jusqu'à 300 personnes chaque jour.