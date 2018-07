Le trafic sera particulièrement dense dans la traversée de Tours enter 11h et 20h ce samedi 28 juillet

Indre-et-Loire, France

Ca va être chargé et compliqué sur les routes pour ce week-end de chassé-croisé.

Dans le sens des départs, ce samedi 28 juillet est classé rouge au niveau national, et orange dans le sens des retours.

Sur l’autoroute A10, dans le secteur de Tours, le trafic sera très chargé entre 11h et 20h. et dans le sens Province-Paris, la circulation sera dense entre 15h et 19h ce samedi après-midi.

Mais bonne nouvelle pour les automobilistes en transit par l'autoroute A10 à Tours : la troisième voie entre Chambray-les-Tours et Veigné a enfin été ouverte vendredi 27 juillet début d'après-midi après près de 3 ans de travaux.