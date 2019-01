Indre-et-Loire : Corine Lepage a déposé le recours contre l'élargissement de l'A10 au nom des riverains

Indre-et-Loire, France

L'association Agir A10 annonce qu'elle a déposé ce mardi un recours contre l'élargissement de l'A10 entre Tours et Poitiers devant le Tribunal Administratif d'Orléans. C'est la célèbre avocate Corinne Lepage qui défend les intérêts des riverains de l'autoroute. Ces derniers estiment que l'Etat et le maître d'ouvrage ne respectent pas la réglementation actuelle, notamment en matière de lutte contre le bruit.

Ce projet a été déclaré d'utilité publique au mois d'août dernier par les les préfectures d'Indre-et-Loire et de la Vienne. Le tronçon compte 93 kms entre la bifurcation de l'A10 et l'A85 à Veigné et la sortie 30 au sud de Poitiers. Un projet de 825 millions d'euros, dont 233 millions d'euros pour la première portion de 24 kms entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine et dont les travaux doivent durer 5 ans et débuter au premier semestre 2019.

Pour financer les services de Corinne Lepage, l'association a donc lancé un financement participatif.

