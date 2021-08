Indre-et-Loire : dans quels trains le pass sanitaire devient obligatoire ce lundi ?

Ce lundi, l'obligation du pass sanitaire est étendue aux bars et restaurants, aux hôpitaux mais aussi aux transports. Mais uniquement pour les TGV et les trains Intercités. Des contrôles aléatoires, en gare comme à bord des trains, seront menés par des agents SNCF dédiés à ces opérations.

A St-Pierre-des-Corps, seuls les TGV et l'Intercités Nantes-Lyon sont concernés par le pass sanitaire

Des contrôles aléatoires mais le plus fréquents possible. Promesse de la SNCF qui doit gérer ce lundi l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour accéder à certains trains.

C'est le cas pour tous les TGV. Ainsi que pour l'unique train Intercités qui passe à St-Pierre-des-Corps, le Nantes-Lyon. Dans tous ces trains, les passagers de plus de 18 ans devront pouvoir présenter un pass sanitaire valide ( vaccination complète, test négatif de moins de 48h, ou certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de 6 mois ). Les jeunes de 12 à 17 ans bénéficient d'une tolérance jusqu'à la fin du mois.

Des opérations de contrôle non systématiques seront donc menées en gare ou à bord des trains. Au départ ou à l'arrivée. Par des agents SNCF dédiés uniquement à ces opérations qui seront donc dissociées de celles du contrôle du billet. Avec ou non la présence des forces de l'ordre et/ou des agents de la sûreté ferroviaire. Seuls les policiers pourront aussi contrôler votre identité en plus de voter QR code ou de votre attestation papier.

En revanche, pas de pass sanitaire pour prendre le TER. Résultat, si vous voyagez vers Paris, le pass est bien obligatoire dans le TGV vers Montparnasse mais il ne l'est pas vers Austerlitz dans le TER Remi Express.