Indre-et-Loire : Des liaisons SNCF perturbées les 23 et 24 mars pour cause de travaux sur les voies

SNCF Réseau réalise des travaux sur les voies les 23 et 24 mars en région Centre-Val de Loire. Les opérations de maintenance vont s'étendre sur quatre week-ends. La SNCF invite les clients à reporter ou décaler leur voyage dans la mesure du possible.

Indre-et-Loire, France

Des gros travaux de maintenance vont être engagés pendant quatre week-ends par SNCF Réseau, dont les 23 et 24 mars. Pendant la durée des chantiers, des lignes sont suspendues. Des trains partiront aux premières heures du samedi 23 mars, et le trafic reprendra en fin de journée le dimanche 24 mars. Les plus grosses perturbations seront visibles au départ et à l'arrivée d'Orléans, mais Tours sera également impacté. Pour connaitre l'état du trafic, il est conseillé de se rapprocher de la SNCF, via ses guichets ou son site internet.

Orléans-Tours : La SNCF précise que la ligne entre Orléans et Blois sera totalement interrompue. Quelques trains pourront faire la liaison entre Blois et Tours

Tours-Vierzon-Bourges-Nevers : La circulation sera totalement interrompue de 11h10 le samedi à 15h35 le dimanche. Quelques trains pourront circuler entre Tours et Bléré

Les travaux de maintenance des voies vont se poursuivre pendant trois autres week-ends, à Pâques, l'Ascension et la Pentecôte

Du 22 au 24 avril : La circulation sur les lignes Tours-Blois et Tours-Bourges sera totalement interrompue

Du 30 mai au 2 juin : La circulation des trains sera totalement interrompue entre Tours et Bourges

Entre le 8 juin et le 10 juin : La circulation des trains sera totalement interrompue entre Tours et Blois, et entre Tours et Bourges

Pour toutes les informations liées à ces perturbations, il faut joindre les services de la SNCF