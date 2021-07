Indre-et-Loire : deux lignes de car et de train proposent aux passagers d'embarquer leur vélo

Transporter son vélo tout en se déplaçant en autocar ou en train sera totalement possible en 2024 en région Centre-Val de Loire. Deux lignes de car et de train proposent ce service gratuit depuis début juillet, Tours-Montrichard par la route via Amboise et le TER Tours-Bourges via Bléré et Amboise.

Idéal pour les touristes mais aussi pour ceux qui veulent terminer leur trajet à vélo pour aller au travail. Transporter son vélo tout en se déplaçant en autocar ou en train sera totalement possible en 2024 en région Centre-Val de Loire. Depuis début juillet sur la ligne routière Tours-Montrichard, il est possible d'y transporter son vélo. Cette ligne des cars "Rémi" transite par les communes de Montlouis-sur-Loire et Amboise. Une ligne où de nouveaux autocars électriques ont été mis en service avec la possibilité d'y accrocher à l'arrière cinq vélos et c'est gratuit. Pour le reste, il faudra attendre 2022 au minimum pour voir les cars "Rémi" équipés d'accroche vélos, 2022 étant l'année des nouveaux appels d'offres pour le choix des entreprises de transport. Selon le Conseil Régional, l'ensemble des 550 autocars du Centre-Val de Loire pourront vous transporter avec votre vélo d'ici 2024.

La même chose sur les rails pour les TER

Depuis une semaine, une expérimentation est menée sur la ligne TER Paris-Bourges via Bléré et Amboise. Des trains qui comportent une rame supplémentaire pour y mettre les vélos. Pour le train aussi, le Conseil Régional attend le renouvellement de la flotte afin d'équiper l'ensemble de ses TER. Il existe déjà l'été, le train Loire à Vélo entre Orléans-Tours-Nantes-Le Croisic et celui entre Paris et Pornic.