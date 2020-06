Indre-et-Loire : fermeture de l'A85 ce mercredi entre les échangeurs de Bourgueil et Langeais

Pour finaliser la mise en service des deux viaducs de Langeais sur l'A85, Vinci ferme l'autoroute ce mercredi et jusqu'à vendredi entres les échangeurs de Bourgueil et Langeais. Une déviation est mise en place.

L'autoroute A85 entre Tours et Angers sera fermée à la circulation à partir de ce mercredi 10 juin à 20h jusqu'au vendredi 12 juin, 7h, entre les échangeurs de Bourgueil (N°5) et les échnageurs de Langeauis (N°7). Cette fermeture vise à mettre en service définitivement les viaducs de Langeais (ancien et nouveau) permettant un circulation double (2x2 voies de circulation), dans chaque sens. Les conducteurs seront donc invités à suivre l'itinéraire de substitution via les RD 952 et RD749.

Une déviation est mis en place par la RD 952 et la RD749 - Vinci Autoroutes

Circulation sur les 2 viaducs de Langeais à partir du 12 juin mais seulement une seule voie ouverte

Ces travaux de doublement du viaduc ont débuté en novembre 2017. La dernière étape coniste à supprimer les séparateurs de voies installés en phase de travaux pour protéger les usagers et le personnel du chantier. Les 2 ouvrages seront alors dans leur configuration définitive avec circulation sur les 2 viaducs. Cependant, il y aura une seule voie de circulation le 12 juin, et il faudra attendre les visites de contrôles pour pouvoir circuler à 2 voies dans chaque sens.