Indre-et-Loire : fermeture de l'A85 cette semaine entre Bourgueil et Azay-le-Rideau

Attention si vous circulez sur l'A85 cette semaine. En raison de travaux, les sorties Bourgueil, Azay-le-Rideau, Villandry et Langeais seront fermées cette semaine.

Indre-et-Loire, France

Vinci Autoroutes va procéder cette semaine à la fermeture de l'A85 entre Bourgueil et Azay-le-Rideau en raison de travaux. Vinci réalise des travaux d’entretien de l’A85 sur les diffuseurs de Langeais (n°7) et Villandry (n°8), ainsi que sur les chaussées entre Bourgueil (n°5) et Azay-le-Rideau (n°9), du 14 au 16 mai prochains.

Les fermetures de l’A85 auront lieu :

- Du mardi 14 mai à 20h au mercredi 15 mai à 7h : fermeture entre Bourgueil (n°5) et Langeais (n°7) et dans l’autre sens entre Azay-le-Rideau (n°9) et Bourgueil (n°5).

- Du mercredi 15 mai à 20h au jeudi 16 mai à 7h : fermeture entre Azay-le-Rideau (n°9) et Bourgueil (n°5).

- Du jeudi 16 mai à 20h au vendredi 17 mai à 7h : fermeture du diffuseur de Villandry (n°8) dans le sens Angers - Tours, en entrée (vers Tours) et en sortie (depuis Angers).

Les déviations mises en place seront indiquées sur l’autoroute et le réseau local par des panneaux jaunes. Les travaux consistent en des opérations de réparation de glissières, de signalisation horizontale, d’enrobés et de modifications de balisages existants dans la zone des viaducs en cours de construction.