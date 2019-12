Dans le cadre des travaux de doublement des 3 viaducs de l'A85 entre Tours et Angers, Vinci va procéder à la fermeture de l'axe routier entre les échangeurs de Langeais et Bourgueil dans la nuit de lundi à mardi.

Indre-et-Loire : fermeture de l'A85 entre Langeais et Bourgueil dans la nuit du 9 au 10 décembre

Dans le cadre des travaux de doublement des viaducs de Langeais, La Roumer et La Perrée sur l'A85 entre Tours et Angers, Vinci Autoroutes va procéder à la fermeture de l'axe autoroutier entre les échangeurs n°7 Langeais et n°5 Bourgueil dans la nuit de lundi à mardi de 20h à 7h. Il s'agit du sens de circulation Tours-Angers.

Les conducteurs circulant sur l'A85 en direction d'Angers sont invités à quitter l'autoroute à Langeais pour suivre l'itinéraire de substitution mis en place via les RD 952 et 749.