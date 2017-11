Indre-et-Loire fluidifier et sécuriser la Départementale 943 : la concertation publique relancée

Les concertations publiques reprennent sur l'aménagement de la RD 943. Plusieurs réunions sont prévues à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier. Une fois de plus il est question de fluidifier le trafic sur cet axe fréquenté par plus de 20 000 véhicules jours dont 2000 camions.

Fluidifier mais aussi de sécuriser certains accès comme le carrefour de Reignac-sur-Indre et voir comment éviter ou contourner le bouchon de Truyes/Cormery.

Tous ces projets nécessitent et du temps pour la mise en oeuvre et des dizaines de millions d'euros.

Sur le constat de la D943 tout le monde est d'accord : trop de véhicules, sur une route mal adaptée à un tel trafic, un nombre de poids-lourds insupportables pour les riverains et les automobilistes qui se traînent derrière et enfin cette route est dangereusement mortelle.

l'un des projets serait de détourner le trafic entre la zone d'activité de Tauxigny et l'A85 , d'où l'appel lancé au Conseil régional pour financer des travaux d'envergure comme l'explique Marc Angenault maire de Loches et président de l'association SOS 943 "il faut que la région se décide à classer cet axe d'intérieur régional car il dessert les échanges entre Tours et Châteauroux et il fait figure déjà de véritable barreau autoroutier entre l'A85 et l'étoile autoroutière de Tours et, on le constate le trafic, notamment de camions continuent d'augmenter".

Fluidifier et sécuriser, forcément tout le monde est d'accord mais plus le trafic est fluide et sécurisé plus il a tendance à augmenter et ce sont les riverains de Cormery et Truyes qui en vivront au quotidien les conséquences comme l'explique Martial Bernard président de SOS Cormery/Truyes : "ce sont 2000 camions par jour, des camions de 44 tonnes, nous avons des nuisances sonores, des nuisances dues à la pollution, des risques pour la sécurité et plus vous fluidifiez vers Chambray-lès-Tours et Reignac, et plus vous facilitez la route pour les camions et les automobilistes en leur proposant des zones de dépassement ou des carrefours aménagés et donc le trafic augmente et ce sont à nouveau les habitants de Cormery et Truyes qui en paient les conséquences".

Une chose est sûre quelque soit la solution retenue à l'issue de cette concertation les riverains de la 943 ne sont pas prêts de voir disparaître les 20 000 véhicules de leur pas de portes

Les habitants de Cormery et Truyes ont mis en place une campagne d'affichage dans la traversée de leurs villes pour sensibiliser les automobilistes à leur situation en dénonçant ce qu'ils appellent l'inactivité du Conseil Départemental. Le président du Conseil départemental leur a proposé un rendez-vous au mois de décembre pour évoquer leur situation

L'enquête publique sur la RD943 se déroulera jusqu'au 15 décembre 2017 avec d'ores et déjà programmées 2 réunions les 28/11 à Reignac sur Indre salle des 3 abeilles à 19h et le 30/11 à loches salle Agnès Sorel à 19h.