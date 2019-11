Indre-et-Loire: l'A10 sera coupée ce soir 19H00 jusqu'à demain 7H00 entre Veigné et Sainte Maure-de-Touraine

Indre-et-Loire, France

L'A10 va être coupée cette nuit sur près de 30 kms entre Veigné et Sainte Maure-de-Touraine. Une coupure qui va commencer dès ce mercredi 6 novembre à 19H00 et aller jusqu'à jeudi 7 novembre à 7H00. Vinci Autoroutes déconstruit le pont qui enjambe l'A10 et qui relie les deux communes de Montbazon et Monts. Cet ouvrage d'art doit être reconstruit et élargi à cause du passage à 2 fois 3 voies de l'A10. Cela va donc être compliquée la nuit prochaine pour ceux qui voudraient emprunter l'autoroute.

Dans le sens Paris-Bordeaux, l'A10 sera fermée entre les échangeurs de Joué-les-Tours et de Monts-Sorigny, et dans le sens Bordeaux-Paris, l'autoroute sera fermée entre l'échangeur de Monts-Sorigny et les bretelles de la bifurcation A10-A85. Ces bretelles de la bifurcation A10/A85 en provenance d'Angers en direction de Bordeaux et en provenance de Vierzon en direction de Bordeaux seront elles mêmes fermées.

Vinci Autoroutes a prévu de faire passer les automobilistes et les poids lourds par la départementale 17 qui serpente dans les rues de Monts et de Montbazon c'est-à-dire par les rues des 3 cheminées, du Bois d'Azay et de la Gargousserie à Monts, et les rues de la Poitevinière et de la plaine à Montbazon. C'est donc le trafic nocturne habituel de l'A10 qui va se retrouver dans ces rues ce qui ne réjouit pas, on l'imagine bien, les maires de Montbazon et de Monts, et encore moins les riverains. Vinci Autoroutes les a informé début septembre par une distribution de documents dans les boîtes aux lettres et dans les mairies concernées. La société renvoie sur son site internet pour plus de détails sur les déviations: https://a10-veigne-ste-maure.fr/