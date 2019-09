Indre-et-Loire : l'A28 coupée dans les deux sens au niveau de Neuvy-le-Roi

Neuvy-le-Roi, France

C'est la loi des séries sur les autoroutes de Touraine. L'autoroute A28 est coupée ce matin dans les deux sens à hauteur de Neuvy-le-Roi. Un accident de poids-lourd s'est produit vers 6h40. Il s’est produit sur l’autoroute entre la barrière de St Christophe et Neuillé-Pont-Pierre (n°27) en direction du Mans. Pour les usagers qui circulent vers Le Mans, la sortie est obligatoire et l’accès interdit à Neuillé-Pont-Pierre (n°27). Et pour ceux qui se rendent vers Tours, la sortie est obligatoire et l’accès interdit à Château-du-Loir (n°26). Le trafic devait être très perturbé pendant plusieurs heures car le camion est couché sur les 2 voies et repose sur le terre-plein central.

Mercredi soir déjà, l'autoroute A10 avait été coupée entre Sainte-Maure-de-Touraine et Sorigny dans le sens Bordeaux-Paris suite à une collision entre deux poids-lourds vers 18h30. Un autre accident survenu vers une heure du matin mercredi matin entre un poids lourd et une voiture au niveau de l'échangeur numéro 20 de Vouvray a entraîné là encore la fermeture de l'A10 pendant plusieurs heures.