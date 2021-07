Indre-et-Loire : des automates pour prendre son billet dans les petites gares SNCF peut-être pour bientôt

Un plan pour régénérer les 1 000 plus petites gares françaises a été annoncé ce week-end par le gouvernement. L'idée est de redynamiser les petites lignes ferroviaires pour le transport de proximité (TER) et remettre de l'humain dans des gares souvent sous-équipées en automates.

Redynamiser les petites lignes ferroviaires pour le transport de proximité (TER) et remettre de l'humain dans les petites gares françaises c'est l'idée du gouvernement. Cette annonce a été faite le week-end dernier par le ministre délégué aux transports Jean Baptiste Djebbari qui souhaite mettre en place une sorte de plan de réhabilitation de 1 000 petites gares en France.

Des gares bien souvent dépourvues de distributeurs de billets de train

En Indre-et-Loire ces petites gares souvent délaissées n'ont quasiment jamais de guichet pour prendre son billet, ni de distributeur. C'est le cas à Azay-sur-Cher ou à Véretz, deux communes desservies par la ligne Tours-Nevers. La gare de Véretz par exemple c'est 14 arrêts de trains TER chaque jour. Cette annonce est une bonne nouvelle pour le maire de Montlouis-sur-Loire Vincent Morette et président de la communauté de communes de Touraine- Est Vallée : "Cela fait des années que nous demandons que soit mis en place dans nos gares de Véretz et Azay où il y a du trafic un moyen de paiement. Les voyageurs qui veulent monter dans le train espèrent trouver un contrôleur s'ils veulent payer, donc nous sommes favorables à ce plan de régénération. Ne pas avoir d'automate cela dissuade certaines personnes de prendre le train qui ne peuvent que réserver sur internet et cela profite à d'autres de voyager sans payer."

Des gares transformées en pôles de services publics

L'idée du gouvernement c'est aussi de remettre de l'humain dans ces petites gares. A Druye comme à Saint-Paterne-Racan on est un peu précurseur en la matière. Si les trains s'arrêtent encore dans ces deux gares, l'espace même des bâtiments est aujourd'hui occupé. A Saint-Paterne-Racan il a été transformé en bibliothèque et à Druye l'espace sur deux étages a été transformé en accueil périscolaire à la plus grande joie de madame la maire Corinne Chailleux : "pour la sécurité des enfants nous avons clôturé l'espace vert afin d'éviter qu'ils n'aillent sur les quais et nous avons fait un bel espace de jeux."

Reste à savoir qui va prendre en charge financièrement ces aménagements, l'Etat ? la SNCF ? "Je les laisse prendre leur décision entre eux" dit le maire de Véretz, "l'important est que ce soit réalisé."