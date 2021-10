Indre-et-Loire : la ligne SNCF Tours-Chinon fermée pour quatre mois en raison de travaux

Plus aucun train ne circule à compter de ce lundi 4 octobre sur la ligne TER Tours-Chinon en raison de travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 28 janvier prochain. Comme sur le Tours-Loches, la SNCF engage notamment des changements de rails par endroit, les nombreux usagers devront prendre le car.

Plus aucun TER qui circule à partir de ce lundi 4 octobre 2021 sur la ligne ferroviaire Tours-Chinon en raison de travaux qui commencent et cela jusqu'au 28 janvier prochain. Changement de rails par endroits, de ballast, de traverses mais aussi renouvellement d'aiguillages et modernisation de 4 passages à niveau sur la ligne. Les usagers vont devoir se rabattre sur des autocars de substitution.

Un temps de trajet plus long

Conséquence directe sur l'arrêt momentané de la ligne SNCF, le temps de trajet en autocar sera rallongé, il passera de 45 minutes à environ une heure. Si certains usagers ont prévu de s'organiser, d'autres risquent de découvrir ce lundi que les trains (8 allers-retours par jour) sont supprimés.

Une ligne SNCF qui a du succès

Il faut dire que le TER entre Tours et Chinon qui dessert les communes de Joué-lès-Tours, Ballan-Miré, Druye, Azay-le-Rideau ou encore Rivarennes est un train plutôt bien fréquenté avec plus de 200 000 voyageurs à l'année. Contrairement aux travaux qui débutent cette fois fin octobre sur le TER Tours-Loches, les autocars feront un arrêt au niveau de chaque gare de la ligne.

Côté tarif rien ne change pour les abonnés. Pour les autres, le trajet jusque Chinon ne coûtera que 3 euros contre 9 habituellement par le train.