Indre-et-Loire : le président du Conseil départemental va lancer une concertation pour un retour éventuel au 90km/h

Indre-et-Loire, France

Edouard Philippe a ouvert la voie à un assouplissement de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires.

Un amendement a été déposé par le groupe LREM, en vue de l'examen du projet de loi d'orientation sur les mobilités sera débattu à l'Assemblée Nationale dans les prochains jours. Il prévoit un retour au 90km/h dans les départements qui le souhaitent. Le gouvernement est prêt à soutenir ce texte, a dit Edouard Philippe.

En clair, les présidents de conseils départementaux auraient le pouvoir de relever la vitesse maximale sur certains tronçons, quitte à en assumer les conséquences en matière de sécurité routière.

Cette mesure impopulaire dont Edouard Philippe a été l'initiateur est considérée comme l'un des détonateurs de la crise des "gilets jaunes".

Les 80 kms/h n'ont pas eu les effets escomptés en terme de sécurité routière

Jean-Gérard Paumier, le Président du conseil départemental d'Indre-et-Loire trouve dans ce changement de cap du gouvernement, un échec de cette mesure :"Je me suis dit - voilà la patate chaude - parce que si ça avait été un vrai succès, on en serait pas là. Le gouvernement aurait dû commencer par faire une concertation."

Mis devant le fait accompli, le Président du Conseil départemental veut d'abord penser aux automobilistes et à leurs déplacements en prenant en compte leur itinéraire dans son ensemble :"On ne peut pas avoir tous les dix kilomètres, l'accordéon - 50 puis 70 puis 90 et retour à 80 kms/h - il faut une vision qui puisse être d'ailleurs interdépartementale".

Jean-Gérard Paumier propose ensuite que la concertation se fasse avec les maires, la préfecture et ses services de sécurité - police, gendarmerie - et les services techniques du département.

Cette annonce du Premier Ministre a des airs de printemps électoral - J-G Paumier

Pour le président du conseil départemental d'Indre et Loire cette annonce a des visées très électoralistes à quelques jours seulement des élections européennes. "Que le gouvernement retienne une leçon de tout cela" ajoute le Président Paumier, "c'est que le local se gère toujours mieux qu'au national et que le vertical dans la vie quotidienne des français, ce n'est pas forcément la bonne méthode".

Enfin et pour l'anecdote, le département a conservé les anciens panneaux 90 :"Nous avons le sens de l'économie au Département, surtout que j'étais convaincu que cette mesure n'est pas la plus opportune de toutes celles qui avaient pu être prises".

Depuis le début de l'année, 11 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route en Indre-et-Loire.