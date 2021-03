Indre-et-Loire : la SNCF réduit encore le nombre de ses TGV entre Tours et Paris à partir de lundi

La SNCF revoit son plan de transport à partir de ce lundi 29 mars. Les nouvelles mesures sanitaires en Ile-de-France ont pour conséquence une baisse de fréquentation dans les TGV de plus de 50%.

Ainsi le TGV de 8h15 au départ de Tours à destination de Montparnasse est supprimé. Cela intervient près de deux mois après la suppression d'un autre TGV, celui de 7h54 pour des raisons identiques.

Il ne reste que deux TGV qui circulent tôt le matin entre la Touraine et Paris, celui de 7h13 au départ de Tours avec une correspondance à Saint-Pierre-des-Corps à 7h23 et une arrivée à Paris à 8h26 et le TGV de 8h29 au départ de Tours, toujours avec une correspondance à Saint-Pierre-de-Corps à 8h54 pour une arrivée à Montparnasse à 9h52.

Il faut noter que les suppressions annoncées sont du lundi au jeudi (l’offre restant inchangée les vendredis, samedis et dimanches).