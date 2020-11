Indre-et-Loire : la SNCF va supprimer dès jeudi 40% des TGV entre Tours et Paris en raison du reconfinement

En raison du reconfinement, et de la baisse de fréquentation, la SNCF adapte son offre voyageurs. Elle va supprimer 40% des TGV entre la Touraine et Paris dès jeudi. On passe à 8 aller-retour par jour contre 14 habituellement.

En raison de l'effondrement de la fréquentation lié au reconfinement, la SNCF va supprimer jusqu'à 70% des TGV - inOui et Ouigo - circulant en France. En Indre-et-Loire, la communication de la SNCF précise que 40% des trajets TGV vont être supprimés à partir de jeudi entre Tours/Saint-Pierre-des-Corps et Paris, la journée de mercredi étant normale. En temps normal, on compatbilise 14 aller-retour entre l'Indre-et-Loire et Paris (7 aller-retour Tours/Paris et 7 aller-retour Saint-Pierre-des-Corps/Paris via les TGV Sud-Ouest), et la SNCF va descendre à 8 aller-retour par jour.

On comptabilise 8 aller-retour entre la Touraine et Paris au lieu de 14 en temps normal

Pour les abonnés, qui permettent de conserver davantage de trajets que dans d'autres régions de France, les trains au départ de Tours à 6h06 et 6h35 sont maintenus. Un train vers Paris à 17h17 est aussi proposé. Dans l'autre sens (Paris-Tours), 3 départs sont proposés à 12h29, 16h31 et 19h29. Pour les trains au départ ou à l'arrivée sur Saint-Pierre-des-Corps, vous pouvez vous rendre sur le site de la SNCF.

Cette offre allégée sera proposée jusqu'à vendredi, mais des adpatations supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans le courant de la semaine prochaine. En sachant que lmors du premier confinement, 93% des TGV avaient été supprimés. "Il est donc important de vérifier la veille de son départ, vers 17h, que son train est bien maintenu" explique la direction de la communication de la SNCF à Tours. Par ailleurs, les clients ayant réservé un billet pour un train annulé sont avertis au moins 48h à l'avance afin d'être placés dans un autre train ou d'être remboursés.

Sur son site, la SNCF précisé également que la restauration à bord de ses trains est suspendue à partir depuis ce lundi 2 novembre.