Indre-et-Loire : le covoiturage a toujours autant de succès

Malgré les réticences que peut apporter le contexte sanitaire, le covoiturage séduit toujours, avec près de 40 % de voyageurs en plus en période de vacances.

Voyager avec des inconnus pendant plusieurs heures : pas toujours évident pendant une crise sanitaire, mais ça n'effraie visiblement pas les covoitureurs. En Centre-Val-de-Loire, 190 000 sont attendus cet été, selon le service de covoiturage Blablacar.

"Agréable", "économique", "pratique"...

"Est-ce qu'il y a des choses fragile dans vos sacs ?" Devant la gare de Tours, Célie accueille Mélodie et Benjamin, avec qui elle va voyager pendant 6 heures jusqu'à Annecy. "Avoir de la compagnie, ça rend le trajet plus agréable et moins long !" sourit la conductrice, qui vient de finir un stage à Tours.

"C'est aussi plus économique" rajoute Mélodie, également étudiante. "Pour un long trajet, les trains sont souvent plus chers." Surtout s'il faut en prendre plusieurs à la suite, comme c'est le cas pour ce trajet jusqu'en Haute-Savoie. "Du coup c'est plus rapide et pratique de prendre la voiture" complète Benjamin, habitué des longs trajets.

Tous sont aussi heureux de voyager plus "écolo". Célie est étudiante dans une filière de développement durable : "Ca me sensibilise aux questions écologiques. En faisant du covoiturage, j'aime l'idée qu'il y ai un peu moins de voitures sur les routes."

Le port du masque : "chacun son choix"

Tous voyagent de cette façon depuis plusieurs années. Et le Covid ne les a pas freiné dans leur habitude. "Ca a quand même changé des choses, on fait plus attention" constate Célie.

Dans une voiture, le principal geste sanitaire est le port du masque. "Je n'oblige personne à le mettre" explique Célie, qui préfère laisser à chacun le choix. Ce que comprend tout à fait Benjamin, infirmier en service de réanimation et confiant sur la responsabilité de chacun. "On ne m'a jamais éternué dessus dans un covoiturage" constate-t-il. "Les gens sont responsables et ne viennent pas s'ils se sentent malades."