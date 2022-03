Indre-et-Loire : le projet de déviation de l'Ile-Bouchard ne verra pas le jour en l'état

La déviation de l'Ile-Bouchard pourrait bien ne jamais voir le jour. En tout cas, pas le projet initialement prévu dans la DUP, la Déclaration d'utilité publique qui court depuis 2013. La préfète d'Indre-et-Loire vient d'adresser un courrier au conseil départemental. Courrier dans lequel elle enclenche une procédure contradictoire visant à abroger cette DUP, et donc à mettre fin à ce projet de déviation dont on parle pourtant depuis un quart de siècle !

Un coût du projet devenu exorbitant

Plusieurs raisons sont évoquées par la préfecture. La première, c'est le coût du projet. Un coût qui a considérablement augmenté au fil du temps. De 21 à 39 millions d'euros, soit 85% d'augmentation. Le sous-préfet de Chinon rappelle la jurisprudence qui veut qu'au-delà de 30%, la DUP tombe quasiment d'elle-même.

Une baisse du trafic attendue

La deuxième raison évoquée, c'est la baisse du trafic attendue dans les vingt prochaines années, 40% de diminution par rapport à ce qui avait été envisagé lors des précédentes études. La dernière enfin, c'est la présence d'espèces protégées dans la Vienne, qui pourraient être perturbées par les travaux du futur pont.

Un autre projet peut toujours voir le jour

Le sous-préfet de Chinon conclut. Le projet tel qu'il était envisagé ne peut plus avoir lieu en l'état. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de déviation. D'autres pistes sont possibles, comme un nouveau tracé. La préfecture assure ne pas nier les problèmes de sécurité routière à l'Ile-Bouchard et à Tavant. Le village de Tavant par lequel transitent chaque jour 360 poids lourds, sans compter les voitures, les cars scolaires et les engins agricoles.

Le département a jusqu'au 29 avril pour produire ses observations, mais la décision finale reviendra de toute façon à la préfète d'Indre-et-Loire. Département qui ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet pour l'instant. Si un autre projet de déviation voit le jour, il devra de toute façon faire l'objet d'une nouvelle DUP, une Déclaration d'utilité publique.