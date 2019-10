Indre-et-Loire : le trafic des TER à nouveau perturbé ce samedi

Aucun compromis n'a été trouvé entre la direction et les syndicats. Les salariés ont donc décidé de ne pas lever leur droit de retrait.

Indre-et-Loire, France

Pagaille en vue au premier jour des vacances scolaires dans les gares.

Comme vendredi 18 octobre, le trafic des TER va rester très perturbé. La direction et les syndicats n'ont pas trouvé de compromis pour que les conducteurs et contrôleurs lèvent leur droit de retrait. Ils se mobilisent après un accident qui a fait plusieurs blessés ce mercredi 16 octobre dans les Ardennes dont le conducteur du train.

Tous les trains Ouigo sont annulés et le trafic TGV est légèrement touché dans l'Atlantique Ouest.

Les cheminots demandent plus de contrôleurs dans les TER

"L'émotion est grande chez tous les cheminots", une déléguée du syndicat Sud Rail en Indre et Loire. "Cette situation ne peut pas perdurer. On ne peut pas prendre le risque de mettre des voyageurs dans un train dans ces conditions" s'insurge une déléguée du syndicat Sud Rail en Indre et Loire.

La CGT comme d'autres syndicats réclament la présence obligatoire d'un contrôleur par train. Lors de l'accident, le conducteur était le seul agent SNCF à bord de son TER.

"On est conscients que les usagers en subissent les conséquences mais on se bat aussi pour eux !" poursuit cette contrôleuse. "Jusqu'à quand pourra-t-on éviter une catastrophe ?" se demande-t-elle.

Vous pouvez suivre l'état du trafic sur le site de la SNCF.