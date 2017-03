Indre-et-Loire : les automobilistes agacés de payer l'autoroute malgré les travaux sur l'A10

Des portions d'autoroute sur une voie au lieu de deux ou trois, des ralentissements à 70 km/h au lieu de 90 ou de 130... Les travaux sont nombreux sur l'A10 en ce moment, entre Chambray-lès-Tours et Veigné, au Sud de Tours. Mais le tarif au péage reste le même, ce qui agace les automobilistes.

De lourds travaux sont en cours sur l'autoroute A10 au Sud de Tours. Il s'agit d'élargir la portion entre Chambray-lès-Tours et Veigné. Le chantier implique des ralentissements, des réductions de voie et des réductions de vitesse... Mais rouler à 70 km/h alors qu'on paie le péage révolte certains automobilistes. "Ils continuent à mettre le même prix quel que soit les conditions de circulation. C'est injuste d'autant que ça dure longtemps. Quand c'est plus court c'est plus justifié" ; "C'est pas normal ! Ça nous ralentit alors qu'on paie tout pareil. On aimerait qu'ils fassent un geste et qui mettent la gratuité pendant les travaux".

"C'est pas correct, souffle une automobiliste. Allez, on divise les prix par deux pendant les travaux ?"

Derrière le volant, ces conducteurs ont évidemment leur idée pour résoudre ce problème : faire un geste commercial. Certains demandent même la gratuité à Vinci, l'entreprise qui exploite cet autoroute. Ce n'est pas à l'ordre du jour, répond Cécile Pinard, responsable marketing et communication pour Vinci. "Le paiement du péage constitue la contrepartie de l’utilisation d’une infrastructure. Le péage couvre une prestation globale qui comprend la viabilité de l’infrastructure, la surveillance de l’autoroute, la patrouille, le service à la clientèle, la garantie d’être dépanné dans un bref délai... estime-t-elle. Même en période de travaux, cette prestation reste assurée 24h/24. Seul des travaux régulièrement engagés permettent de conserver une haute qualité de service."

Un "mal nécessaire" accompagné d'un dispositif spécifique d'information

Un "mal nécessaire", estime-t-on chez Vinci, tout en précisant par exemple que même avec une limitation à 70 km/h sur la portion entre la sortie vers Saint-Avertin et celle vers Chambray-lès-Tours, les automobilistes vont plus vite pour traverser l'agglomération. Un dispositif spécifique d'information a par ailleurs été mis en place. Un site internet, www.a10-touraine.fr qui propose une newsletter dédiée, et un fil Twitter ont été lancés.