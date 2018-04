Indre-et-Loire, France

La Route Départementale 910 a encore été le théâtre d'un accident mortel ce dimanche 1er avril. Trois membres d'une même famille ont perdu la vie. En l'espace de quatre ans, dans cette longue ligne droite, six personnes sont mortes et on dénombre désormais plus d'une dizaine de blessés graves polytraumatisés. Les maires de Sainte-Catherine-de-Fierbois et de Saint-Epain viennent d'écrire en ce début avril à la préfète d'Indre-et-Loire. Ils demandent un aménagement sur cette portion accidentogène.

Six morts et plus d'une dizaine de blessés graves sur les quatre dernières années

Il y a cinq mois, les maires de Sainte-Catherine et Saint-Epain ont déjà adressé un courrier à la préfète pour réclamer un radar double sens, "car la vitesse est souvent en cause dans les accidents répertoriés dans ce secteur" dit le maire de Sainte-Catherine Vincent Popelier. Un courrier sans réponse à ce jour. Un radar existe déjà dans le sens Sainte-Maure-de-Touraine - Tours. "Il en faudrait un dans l'autre sens" disent les élus.

Les élus veulent un radar double-sens pour faire lever le pied les automobilistes

Il y a une quinzaine d'années, un aménagement du croisement qui mène à Sainte-Catherine-de-Fierbois a été réalisé. Il avait été question d'un rond-point. Au lieu d'un giratoire, des bretelles de sorties ont été réalisées, ce qui a fait baisser nettement le nombre d'accidents dans ce secteur. La dangerosité de la RD910 s'est reportée sur le lieu-dit La Poste, là où justement l'accident de dimanche a eu lieu regrette le maire de Sainte-Catherine-de-Fierbois.