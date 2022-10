Indre-et-Loire : les transports scolaires peut-être pas tous assurés à partir de jeudi faute de carburant

La pénurie de carburant, qui s'installe dans la durée , pourrait aussi avoir des répercussions sur la circulation des bus, en Indre-et-Loire. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais que ce soit chez Fil Bleu, qui gère les bus de la Métropole de Tours, ou au conseil régional, qui s'occupe du transport scolaire et des cars ruraux, on admet sans mal que la situation est tendue.

Les bus de la Métropole ont déjà de quoi rouler jusqu'à vendredi

Kéolis, qui gère le réseau Fil Bleu, a activé une cellule de suivi, lundi matin, pour contacter tous les fournisseurs : pour faire rouler ses 200 bus, il lui faut environ 13.000 litres de gasoil chaque jour. La compagnie a finalement réussi à se faire livrer ce mardi après-midi : sa cuve de 36.000 litres a été remplie. De quoi tenir jusqu'à après-demain, et des contacts permettent d'être relativement confiants pour les jours suivants.

Certaines lignes de transports scolaires perturbées dès jeudi matin?

Au conseil régional, la visibilité est encore plus courte : il y a du stock jusqu'à mercredi soir, pas plus. Des lignes pourraient donc être perturbées dès demain matin. Le président du conseil régional demande à la préfète de Région une dérogation qui permettrait de donner la priorité, dans les stations-service, aux cars scolaires et aux cars des lignes structurantes, c'est-à-dire les lignes les plus importantes. "A partir du moment où les gens ont plus de difficulté à prendre leurs voitures individuelles, certains vont se reporter vers les cars" explique Philippe Fournié, le vice-président en charge des transports. "Du coup, si les cars ne circulaient pas, ce serait quand même problématique, donc sur certains lignes, on demande aussi que les transports interurbains puissent être priorisés, mais la priorité des priorités, puisque c'est un gros gros volume, c'est le transport scolaire".

Chaque jour, 100.000 élèves empruntent les 1.500 cars scolaires de notre région.