Indre-et-Loire : les travaux des bretelles d'autoroute pour relier l'A10 et l'A85 sont terminés

Indre-et-Loire, France

10 minutes. C'est le temps que les automobilistes tourangeaux vont économiser s'ils partent de Tours Nord à Langeais, d'après les estimations de Vinci autoroutes. Plus largement, ces bretelles qui relient l'A10 à l'A85 à la gare de péage de Candé sont aussi une façon de relier de manière un peu plus directe l'Anjou et la Touraine. L'autre but est également d'éviter aux poids lourds d'utiliser les routes secondaires ou la rocade de Tours pour effectuer ce changement. Les deux bretelles sont grandes : un kilomètre pour l'une et près de deux kilomètres pour l'autre.

Un projet à 18 millions d'euros.

Deux ans après, les travaux se terminent enfin et les premières voitures ont emprunté ces bretelles dès 11h, ce jeudi 20 décembre.Des travaux qui se sont terminés dans les temps puisque le délai fixé était le 31 décembre mais l'entreprise a souhaité ouvrir ces bretelles avant que les vacances de fin d'année ne commencent. Le projet - près de 18 millions d'euros - a été entièrement à la charge de Vinci autoroutes.