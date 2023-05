Indre-et-Loire : les vacanciers rechargent leur voiture électrique de plus en plus facilement

En France, il y a désormais 100.000 bornes pour recharger les véhicules électriques - objectif 400.000 d'ici 2023 - et l'évolution se fait sentir notamment pour les vacanciers qui empruntent l'autoroute. Le long de l'A10, en Indre-et-Loire, pas de problème pour recharger sa voiture.

ⓘ Publicité

"Depuis six mois, on voit vraiment la différence"

Au volant de sa voiture électrique, Claude, Blésois, a le sourire, sur cette aire d'autoroute au nord de Tours. "Avant, c'était la galère, rigole-t-il*, il y avait des applications mais pas aussi développées que maintenant alors pour rechercher une borne il fallait avoir ses habitudes. Depuis six mois, on voit vraiment la différence : si vous partez en voyage, vous savez que vous rencontrerez des bornes sur votre route."*

loading

"Des fois, j'arrive, il n'y a plus de place et plusieurs voitures attendent, raconte Wilhelmus, touriste canadien. Il a trouvé plus facilement des bornes électriques aux Pays-Bas et en Allemagne.

La France, plus grand pays de l'Union européenne et dont le nombre de bornes par 100 km était jusqu'à récemment dans le bas du tableau des pays, est devenu le deuxième pays le mieux doté en nombre absolu de bornes, derrière les Pays-Bas, selon "l'Avere", qui rassemble tous les industriels du secteur dans l'hexagone.

loading