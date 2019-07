Indre-et-Loire : partir en vacances en covoiturage

Romain et Mariane et leurs deux passagers au départ de Tours

Tours, France

Amortir le prix de l'essence et des péages grâce au covoiturage. Une pratique qui connait une hausse de 40% pendant les vacances d'été. Faire des économies mais aussi des rencontres, tout en diminuant le trafic routier et la pollution atmosphérique. A Tours, ils sont nombreux à attendre leurs passagers le long de l'arrêt minute de la gare.

Solution économique

Sac à dos et paquetage posés à ses pieds, Cyril patiente au abord de la gare de Tours. L'étudiant de 18 ans a choisi l'une des options les plus économiques pour partir en vacances : "J'ai pris un covoiturage à Poissy (Yvelines) pour venir à Tours en vacances, puis je reviens aussi en covoiturage". Dix neuf euros l'aller et vingt-quatre euros le retour, le jeune homme n'a pas hésité.

Cela paye quasiment un trajet, donc ça permet vraiment de faire des économies - Romain, conducteur d'un covoiturage

L'aspect économique est également l'argument numéro un pour les conducteurs. Romain et Mariane ont poussé le concept plus loin. Le jeune couple Tourangeau réalise un grand voyage uniquement en covoiturage. "Avec plusieurs Blablacar, ça paye quasiment un trajet, donc ça permet vraiment de faire des économies et pousser les vacances un peu plus loin", détaille Romain.

Convivialité

Le couple fait direction vers Foix, puis Montpellier, Perpignan pour enfin déposer bagages dans les gorges du Tarn. Et à chaque étape, se sont de nouvelles rencontres sourit Mariane : "C'est vraiment dans l'échange, ça change du trajet en train où on parle pas forcément avec quelqu'un. Là, on rencontre des gens d'horizons différentes". Au total, le couple aura roulé près de 1 500 kilomètres. De quoi alimenter les conversations au volant.