Indre-et-Loire, France

Dimanche, les routes départementales d'Indre-et-Loire seront limitées à 80km/h. La préfecture d'Indre-et-Loire annonce que cette mesure concernera 3.587 kms de voiries départementales, soit 98,1 % des routes d’Indre-et-Loire.

Cette mesure de rupture se justifie par le nombre de décès sur les routes. En Indre-et-Loire, 25 conducteurs sont morts depuis le début de l’année, tous sur des routes secondaires. Le temps perdu sur les trajets moyens par l’abaissement de la vitesse est négligeable. En tous cas sans commune mesure avec les vies épargnées - La Préfecture d'Indre-et-Loire

La carte des axes qui restent à 9à km/h - Préfecture d'Indre-et-Loire

La Préfecture tient à rappeler que la limitation à 80 km/h s’appliquera même en l’absence de panneaux, dans les cas suivants : routes à double sens, dépourvues de séparateur central. Mais certaines routes du réseau secondaire ne sont pas concernées par cette nouvelle disposition, car leur configuration permet de procéder à des dépassements sécurisés. Il s’agit notamment des routes dotées d’un séparateur central, comme la D969 au niveau du contournement de Château-la-Vallière (2x2 voies). Cela concerne aussi les tronçons de route comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation (deux fois deux voies et trois voies), et uniquement dans ce sens de circulation. Mais attention, si la voie opposée à cette double voie est unique, celle-ci aura, selon la nouvelle règle commune, une vitesse limitée à 80 km/h. C'est le cas par exemple sur la D910 entre Tours et Sainte-Maure-de-Touraine où il y a des créneaux de dépassement (3 voies). Sur l'axe opposé à cette double voie, la vitesse sera limitée à 80 km/h. Par ailleurs, la vitesse reste limitée à 110km/h sur 2 créneaux de dépassement sur la D943 à la sortie de Tours en direction de Loches.

Les radars automatiques prêts pour flasher

Dès le 1er juillet 2018, tous les radars situés sur les routes concernées par le changement de vitesse seront paramétrés à la nouvelle vitesse limite autorisée. Leur mise à jour est effectuée à distance. Aucun nouveau radar n’accompagnera la mise en oeuvre de la mesure.