Indre-et-Loire : Saint-Avertin va inciter financièrement son personnel municipal à venir travailler à vélo

La municipalité de Saint-Avertin lance le forfait "mobilités durables" : les agents municipaux qui viendront travailler à vélo plus de 100 jours par an pourront toucher jusqu'à 200 euros d'indemnité annuelle.

Saint-Avertin va inciter financièrement ses agents municipaux à utiliser le vélo pour les trajets domicile-travail. Ceux qui viendront travailler à vélo ou vélo électrique plus de 100 jours par an auront droit à une indemnité annuelle dont le montant pourra atteindre 200 euros maximum. Ce forfait "mobilités durables" se substitue à l’obligation légale de l’employeur de rembourser une partie des frais de transport. Il s'agit d'inciter les employés municipaux de Saint-Avertin à entretenir leur condition physique, tout en utilisant un moyen de déplacement non-polluant.

"Il y a 250 agents qui travaillent pour la municipalité de Saint-Avertin, à temps complet ou à temps partiel" explique le maire de Saint-Avertin, Laurent Raymond. "Avant la création de ce forfait, on en a plus d'une dizaine qui viennent systématiquement à vélo et beaucoup d'autres qui l'utilisent de manière plus épisodique."

"Ce qui sera sympathique, l'an prochain, c'est de mesurer l'écart entre ceux qui utilisaient le vélo auparavant et ceux qui l'utilisent dorénavant". Laurent Raymond, maire de Saint-Avertin

Dans le communiqué dans lequel elle révèle cette initiative, la municipalité de Saint-Avertin affirme être "la première commune de Tours-Métropole à mettre en place pour ses agents le forfait mobilités durables".